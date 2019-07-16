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09:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Нехорошая квартира. Чего бояться аллергику в собственном доме

Статуэтка на полке, пушистый ковёр или мягкая подушка — все эти милые сердцу предметы могут представлять серьёзную опасность для аллергика. Как сделать квартиру подходящей для людей, страдающих аллергией?

Источник: sweetlouise/СС0

Наш эксперт — врач-терапевт Тимофей Петров.

Чтобы держать аллергию под контролем, необходимо провести специальные тесты, выяснить, на что именно организм выдаёт нежелательную реакцию, и получить консультацию аллерголога. Врач назначит лечение, которое может включать в себя исключение аллергена или снятие самой аллергической реакции, если избавиться от провокатора невозможно.

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Но даже если тесты не выявили аллергии на исследуемые вещества, которые встречаются в вашей квартире, всё равно стоит позаботиться о безопасности жилища. Ведь аллергия — это несколько извращённая форма иммунного ответа организма при встрече с в общем-то безопасным веществом. Как правило, ярко выраженная реакция наступает при контакте с конкретным аллергеном. Но даже если такого контакта не происходит, в некоторых случаях общий реактивный фон организма с годами становится всё более неспокойным и многие подобные аллергену вещества тоже начинают вызывать ухудшение самочувствия, несмотря на то что раньше ничего подобного не происходило.

Главный враг аллергика в квартире — домашняя пыль. Она не только способна вызывать аллергические реакции сама по себе, но и служит переносчиком других аллергенов. Дело в том, что большинство аллергенов представляют собой мельчайшие частицы с низкой летучестью, которые за счёт статического электричества легко присоединяются к частичкам пыли и обретают способность свободно перемещаться по воздуху. Кстати, подобным образом ведут себя и болезнетворные микробы, которые вместе с пылью попадают в лёгкие во время дыхания.

Поэтому для того, чтобы дом стал безопасным для аллергика, необходимо в первую очередь бороться именно с пылью.

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