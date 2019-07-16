Минтруд сообщил о переносе выходных для рационального использования праздников

Ранее правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году и опубликовало календарь рабочих и праздничных дне.
«При этом нормативный правовой акт правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года», — рассказали в Минтруде.
Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая.
Согласно календарю, в 2020 году выходные будут:
на Новый год — с 1 по 8 января,
на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля,
на Международный женский день — с 7 по 9 марта,
на майских праздниках — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая,
на День России — с 12 по 14 июня,
в День народного единства 4 ноября.