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06:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд сообщил о переносе выходных для рационального использования праздников

Минтруд подготовил постановление, закрепляющие перенос выходных в 2020 году, для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, рассказали «РИА Новости» в министерстве.

Ранее правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году и опубликовало календарь рабочих и праздничных дне.

«При этом нормативный правовой акт правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года», — рассказали в Минтруде.

Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая.

Согласно календарю, в 2020 году выходные будут:

на Новый год — с 1 по 8 января,

на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля,

на Международный женский день — с 7 по 9 марта,

на майских праздниках — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая,

на День России — с 12 по 14 июня,

в День народного единства 4 ноября.

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