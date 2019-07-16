Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения проверит выплату учителям денег за ЕГЭ в регионах

Минпросвещения проверит, оплачивалась ли работа учителей на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и общем государственном экзамене (ОГЭ).

Источник: РИА "Новости"

Поводом для этого стали «сигналы о нарушениях» в регионах, сообщает РБК со ссылкой на источник. Информацию о проверке изданию подтвердили и в ведомстве, но ее причины назвать отказались.

Проверка проводится с 15 июля по 1 августа по поручению министра Ольги Васильевой. Какие меры применит Минпросвещения в отношении регионов-нарушителей, пока не известно.

«Мониторинг позволит изучить ситуацию по всей стране, охватит каждый регион. Детали работы и анализ полученных данных пройдут экспертную оценку», — рассказали РБК в пресс-службе министерства. Итоги проверки будет анализировать специально созданная рабочая группа. Она подготовит для регионов методические рекомендации о минимальном уровне компенсации учителям.

На парламентских слушаниях в июне Ольга Васильева признала, что базовая (гарантированная) зарплата учителя иногда составляет всего 10% средней заработной платы в регионе, тогда как должна составлять не менее 70%. Опрошенные «Ъ» эксперты считают необходимым зафиксировать базовую ставку учителя на уровне двух минимальных размеров оплаты труда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Наличные можно будет снимать в магазинах по всей России
Китай готовится к войне?
Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества коррупционеров
Выходные перенесут для рационального использования праздников
«Самый точный прогнозист» предсказал падение рубля
В России рекордно упали цены на сахар
Лунный заговор. Почему многие верят, что высадка на Луну — фейк
Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Златана
Неймар покидает ПСЖ
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Что не так с «летающими батареями» США Их вот-вот заменят.
Авто
УАЗ показал первое фото «городского внедорожника» Пресс-служба ульяновского автомобильного завода распространила первое изображение интерьера модели «Патриот» в модификации с автоматической трансмиссией
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Юлия Барановская: «Познакомлю детей только с будущем мужем» Телеведущая рассказала, каким видит соего будущего мужа, почему не боится отвечать на неудобные вопросы детей и от чего может легко заплакать
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь