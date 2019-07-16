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13:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Аудитория Telegram поддерживает удаление постов с оскорблением госсимволов

МОСКВА, 16 июля 2019, 11:10 — REGNUM. Блокировка постов в социальных сетях, содержащих оскорбление государственных символов РФ, вызывает одобрение большей части аудитории Telegram, — показал опрос, проведённый крупным телеграм-каналом «Медиатехнолог» (более 58 000 подписчиков).

Источник: AP 2019

В качестве примера канал привёл один из размещённых в социальной сети Facebook постов, в котором на фоне флага страны используется нецензурное слово, а на герб России нанесена свастика. На вопрос «Как вы считаете, правильно ли требовать удаления такого контента?» 75% пользователей канала ответили «да», только 25% — «нет» (данные на 10:30 16 июля).

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Ранее именно это изображение вызвало претензии со стороны Генеральной прокуратуры РФ, которая потребовала ограничить доступ к иллюстрации, ссылаясь на закон о недопустимости оскорбления государственных символов. Роскомнадзор обратился с соответствующим требованием к руководству Facebook. Кроме того, в адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

Напомним, закон определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, Конституции, государству и его официальным символам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены ОП Александр Малькевич и Султан Хамзаев направили в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой провести проверку по результатам проведённого ими мониторинга социальных сетей «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

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