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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта загадка древнего подземного хранилища в России

Исследователи из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» раскрыли предназначение подземного хранилища воды под крепостью Нарын-Кала в Дербенте (Россия).

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8
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Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые использовали мюонную радиографию, заключающуюся в детектировании проходящих скозь стены мюонов — заряженных частиц, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Оказалось, что подземное сооружение являлось большой церковью. Археологи считают, что здание может быть самым старым христианским храмом, построенным на территории России в 300 году нашей эры.

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Специалисты выдвигали несколько версий о предназначении сооружения. Считалось, что оно могло быть церковью, резервуаром с водой или храмом зороастрийцев. Однако результаты сканирования показали, что здание имеет форму креста, а его стены ориентированы по сторонам света. Высота сооружения составляет около 11 метров, длина с севера на юг — 15 метров, а с востока на запад — 13,4 метра. Купол располагается в центре крестообразной конструкции.

Согласно историческим данным, в XVII и XVIII веках здание использовалось в качестве хранилища воды. Однако оно сильно отличается от другого резервуара, находящегося поблизости, что также указывало на иное предназначение постройки. Кроме того, результаты раскопок показали, что сооружение изначально находилось на поверхности. Его закопали, когда Сасанидская империя захватила контроль над Дербентом в 700 году нашей эры.

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