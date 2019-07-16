«Сибирские мальдивы» у ТЭЦ проверят на соблюдение законов об охране природы

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка в связи с сообщениями ряда СМИ о, так называемых, “Новосибирских Мальдивах” — золоотвале у ТЭЦ-5. В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О «свалке химических отходов, сделанной для Instagram», в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.
На прошлой неделе новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции. Планируется расширить систему видеонаблюдения за гидротехническим сооружением.
При этом в филиале СГК отмечали, что золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория компании, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии — недопустимы в первую очередь из соображений безопасности — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. В СГК добавили, что в целом золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России, вода и воздух над ним не токсичны, в норме и радиационный фон.