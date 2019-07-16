Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
14:06 (мск), источник: РИА Новости

«Сибирские мальдивы» у ТЭЦ проверят на соблюдение законов об охране природы

НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась сообщениями СМИ о «Сибирских мальдивах» у ТЭЦ и организовала проверку соблюдения законов, в том числе об охране природы, сообщает во вторник надзорное ведомство.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка в связи с сообщениями ряда СМИ о, так называемых, “Новосибирских Мальдивах” — золоотвале у ТЭЦ-5. В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Новость
В Испании найден аналог «сибирского тропического рая»

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О «свалке химических отходов, сделанной для Instagram», в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.

На прошлой неделе новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции. Планируется расширить систему видеонаблюдения за гидротехническим сооружением.

При этом в филиале СГК отмечали, что золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория компании, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии — недопустимы в первую очередь из соображений безопасности — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. В СГК добавили, что в целом золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России, вода и воздух над ним не токсичны, в норме и радиационный фон.

 В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
'Сто рублей за доллар': в США одобрили санкции против госдолга России
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
Второй шанс: в валюту Бузовой вложили 15 млрд рублей
Гол «Спартака» признали ошибочным
СМИ сообщили об изоляции Зеленского со стороны окружения
Лунный заговор. Почему многие верят, что высадка на Луну — фейк
В Кении засняли льва, катающегося с горки (видео)
Рой пчел «прилег отдохнуть» на автомобиле (видео)
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Что не так с «летающими батареями» США Их вот-вот заменят.
Авто
УАЗ показал первое фото «городского внедорожника» Пресс-служба ульяновского автомобильного завода распространила первое изображение интерьера модели «Патриот» в модификации с автоматической трансмиссией
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Юлия Барановская: «Познакомлю детей только с будущем мужем» Телеведущая рассказала, каким видит соего будущего мужа, почему не боится отвечать на неудобные вопросы детей и от чего может легко заплакать
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь