13:19 (мск), источник: Life.ru
Тигрица сбежала из машины посреди дороги в Иванове
Хищница выпрыгнула из автомобиля на асфальт и побежала по встречной полосе. К счастью, далеко уйти опасному хищнику не удалось.
В Иванове водители стали свидетелями побега цирковой тигрицы от дрессировщика прямо в заторе посреди дороги. Сначала полосатая кошка и хозяин мирно сидели в машине, но хищница в
На кадрах видно, что тигрица выпрыгнула из автомобиля на асфальт и побежала по встречной полосе. Короткий поводок не помог дрессировщику удержать усатую артистку. Однако вскоре тот её всё же настиг.
В евроцирке, который оказался владельцем животного, прокомментировали Лайфу полосатый побег. Там заверили, что тигр больше не сбежит:
Сейчас тигр у нас, он накормлен, ведёт себя хорошо и вообще оказался
очень-оченьдобрым. Тех артистов строго отчитали, насколько я знаю, когда они поехали и он выпрыгнул. Сейчас жителям Иванова ничего не угрожает, тигр у нас, мыт, доволен, больше гулять не будет.
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