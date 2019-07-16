Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
10Столицу США затопило
13:19 (мск), источник: Life.ru

Тигрица сбежала из машины посреди дороги в Иванове

Хищница выпрыгнула из автомобиля на асфальт и побежала по встречной полосе. К счастью, далеко уйти опасному хищнику не удалось.

В Иванове водители стали свидетелями побега цирковой тигрицы от дрессировщика прямо в заторе посреди дороги. Сначала полосатая кошка и хозяин мирно сидели в машине, но хищница в какой-то момент решила вырваться на свободу.

На кадрах видно, что тигрица выпрыгнула из автомобиля на асфальт и побежала по встречной полосе. Короткий поводок не помог дрессировщику удержать усатую артистку. Однако вскоре тот её всё же настиг.

Во время загрузки произошла ошибка.

В евроцирке, который оказался владельцем животного, прокомментировали Лайфу полосатый побег. Там заверили, что тигр больше не сбежит:

Сейчас тигр у нас, он накормлен, ведёт себя хорошо и вообще оказался очень-очень добрым. Тех артистов строго отчитали, насколько я знаю, когда они поехали и он выпрыгнул. Сейчас жителям Иванова ничего не угрожает, тигр у нас, мыт, доволен, больше гулять не будет.

Ранее сообщалось, что по улицам Якутска прогулялись два слона из гастролирующего цирка.

Читайте также
 "Главного вора" России Шишкана и внука Деда Хасана задержали в Подмосковье
Лайфу стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Башкирии
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
СМИ сообщили об изоляции Зеленского со стороны окружения
В России рекордно упали цены на сахар
Эксперт объяснил, зачем в Европе пишут о «неожиданном ударе» РФ
Лунный заговор. Почему многие верят, что высадка на Луну — фейк
Рой пчел «прилег отдохнуть» на автомобиле (видео)
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Что не так с «летающими батареями» США Их вот-вот заменят.
Авто
УАЗ показал первое фото «городского внедорожника» Пресс-служба ульяновского автомобильного завода распространила первое изображение интерьера модели «Патриот» в модификации с автоматической трансмиссией
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Юлия Барановская: «Познакомлю детей только с будущем мужем» Телеведущая рассказала, каким видит соего будущего мужа, почему не боится отвечать на неудобные вопросы детей и от чего может легко заплакать
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь