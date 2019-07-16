13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рой пчел «прилег отдохнуть» на автомобиле (видео)
Впечатляющую картину наблюдали на одной из парковок в Канаде.
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Впечатляющую картину наблюдали на одной из парковок в Канаде.
В канадском городе Саскатун очевидцы засняли рой пчел, который приземлился на автомобиль на парковке.
Прохожие сразу же вызвали пчеловодов, чтобы те переместили рой в безопасное место.
Тем временем в Нидерландах появились «цветущие» остановки. Это часть городской программы по спасению пчел.
Анна Лысенко