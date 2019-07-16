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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бездомный пес из Новороссийска ворует домашних собак (видео)

И выпускает их на свободу.

В середине июля в соцсетях появилось забавное видео, снятое молодыми людьми в Новороссийске. Героями ролика стали два пса — один бездомный, а второй домашний, привязанный хозяином за поводок рядом с магазином.

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Что пришло на ум лохматому бродяге — неизвестно, но он уверенно подошел к породистому псу и начал развязывать его поводок. Немного помучившись, пес просто его перегрыз, и за этот самый поводок попытался увести нового друга. Тот, кстати, никакого сопротивления и даже интереса не проявил: он покорно пошел вместе со своим «спасителем».

В этот момент молодые люди, снимавшие видео, решили вмешаться, и вернули домашнего пса на прежнее место, снова его привязав.

Екатерина Гура

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09:42 (мск)© Ньюстюб
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