14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бездомный пес из Новороссийска ворует домашних собак (видео)
И выпускает их на свободу.
В середине июля в соцсетях появилось забавное видео, снятое молодыми людьми в Новороссийске. Героями ролика стали два пса — один бездомный, а второй домашний, привязанный хозяином за поводок рядом с магазином.
Что пришло на ум лохматому бродяге — неизвестно, но он уверенно подошел к породистому псу и начал развязывать его поводок. Немного помучившись, пес просто его перегрыз, и за этот самый поводок попытался увести нового друга. Тот, кстати, никакого сопротивления и даже интереса не проявил: он покорно пошел вместе со своим «спасителем».
В этот момент молодые люди, снимавшие видео, решили вмешаться, и вернули домашнего пса на прежнее место, снова его привязав.
Екатерина Гура