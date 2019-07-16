Новый Бэнкси: в Англии появился таинственный уличный художник

В начале июля на домах небольшого британского города Гримсби появились плакаты с зашифрованными надписями. Местные жители с помощью журналистов смогли разгадать шифр спустя несколько дней.
«Любой может разработать код. Расшифровка сообщения — вот трудная часть», — гласило таинственное послание. Еще один плакат сообщал: «Я здесь, чтобы спасти мир от самоуничтожения. Человечество мертво, а я его спаситель. Увидимся на улицах».
Автор посланий был найден в Twitter под ником 3. На своей странице этот пользователь размещал те же самые плакаты, что были найдены на улицах города.
Чуть позже анонимный художник уточнил, что его надписи вовсе не являются угрозами. А фраза «увидимся на улицах» говорит именно об уличном искусстве.
Художник также записал анонимное видеообращение, в котором призвал всех дорожить жизнью, помогать друг другу и ценить каждый момент. Ведь именно так люди «смогут найти истину» и спастись от саморазрушения.
Сейчас художник активно делится в соцсети произведениями уличного искусства, которые, судя по всему, он и рисует. Личность художника до сих пор остается загадкой.