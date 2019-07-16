Госдума приняла в I чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Согласно документу, курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».
В настоящее время закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.
Позиция комитетов Госдумы
Инициатива получила поддержку двух комитетов Госдумы — профильного и соисполнителя. Так, комитет по охране здоровья согласился с аргументацией автора, что «установленный в 2013 году запрет на курение табака в помещениях аэропортов не только не привел к целям защиты граждан от воздействия окружающего табачного дыма, но и ухудшил положение некурящих граждан, которые вынуждены “дышать” табачным дымом из-за нарушающих запрет пассажиров».
По мнению депутатов, это особенно актуально в так называемых чистых зонах и залах для транзитных пассажиров международных аэропортов, когда у курильщика возможность доступа к месту для курения вне аэропорта фактически отсутствует. «Для выхода из здания аэропорта зарегистрированным пассажирам необходимо аннулировать посадочный талон, а транзитные пассажиры, особенно граждане других стран, этой возможностью воспользоваться не могут», — указали в комитете.
«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет является оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — сказано в заключении комитета по охране здоровья.
«Учитывая статистические данные об административных правонарушениях в связи с нарушением установленного запрета курения табака на территории аэропортов и случаях курения в помещениях аэропортов, а также возможные последствия от курения в непредназначенных для этого местах и влияние окружающего табачного дыма на здоровье человека, комитет полагает возможным установить предлагаемую законопроектом возможность разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, в аэропортах на основании решения собственника имущества или иного уполномоченного им лица», — указал в свою очередь транспортный комитет.
Законопроект после внесения в Госдуму вызвал широкую общественную дискуссию. В частности, против инициативы выступает Минздрав РФ, представители которого неизменно подчеркивают, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, поскольку, по данным международных исследований, концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше.
В ведомстве обращали внимание, например, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок «уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4−6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организации здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз».