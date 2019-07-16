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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети пытаются пройти «тест на миллениала»

Но проблема в еде, о которой многие даже не слышали.

В середине июля в Twitter стала популярной картинка-тест, которая предлагает узнать, насколько вы миллениал. И многим выполнение этого задания оказалось не по силам.

На картинке перечислены 30 названий разной еды и, если вы когда-нибудь пробовали эти продукты, то смело можете прибавлять себе по баллу за каждый. Но оказалось, что многие даже не слышали таких названий.

В первой десятке продуктов присутствуют: тосты с авокадо, вода с активированным углем, радужные бублики, единорожный фраппучино, кронат, черное мороженое, воздушные яйца, киноа, тыквенный пряный латте и комбуча.

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Кронат - смесь круассана и пончика
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Комбуча — чайный гриб
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Единорожный фраппучино

Вторая десятка интригует еще сильней: матча во всех блюдах, поке, ля круа, куркума-латте, чаша асаи, ночная овсянка, рамен-бургер, тосты русалки, бурито-суши, закрученное мороженое.

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Поке - салат с сырой рыбой
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Тосты русалки
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Асаи — бразильская ягода, которую часто используют для приготовления десертов
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Закрученное мороженое
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Рамен-бургер

А вот третья десятка менее экзотична: овсяное молоко, розовое вино, бульон на кости, невероятный бургер, миндальное масло, зеленый сок, рис с цветной капустой, «Боба» (чай с шариками из тапиоки), пуленепробиваемый кофе, сэндвич из вафель.

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Боба
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Сэндвич из вафель

Екатерина Гура

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