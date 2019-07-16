Пользователи Сети пытаются пройти «тест на миллениала»

В середине июля в Twitter стала популярной картинка-тест, которая предлагает узнать, насколько вы миллениал. И многим выполнение этого задания оказалось не по силам.
На картинке перечислены 30 названий разной еды и, если вы когда-нибудь пробовали эти продукты, то смело можете прибавлять себе по баллу за каждый. Но оказалось, что многие даже не слышали таких названий.
В первой десятке продуктов присутствуют: тосты с авокадо, вода с активированным углем, радужные бублики, единорожный фраппучино, кронат, черное мороженое, воздушные яйца, киноа, тыквенный пряный латте и комбуча.
Вторая десятка интригует еще сильней: матча во всех блюдах, поке, ля круа, куркума-латте, чаша асаи, ночная овсянка, рамен-бургер, тосты русалки, бурито-суши, закрученное мороженое.
А вот третья десятка менее экзотична: овсяное молоко, розовое вино, бульон на кости, невероятный бургер, миндальное масло, зеленый сок, рис с цветной капустой, «Боба» (чай с шариками из тапиоки), пуленепробиваемый кофе, сэндвич из вафель.