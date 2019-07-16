16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаец поразил соцсети способом написания картин (видео)
Он работает голыми руками.
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Он работает голыми руками.
Китайцу Цзы Хуну не нужны кисточки, чтобы написать эффектный пейзаж.
Живущий в городе Харбин на севере Китая художник рисует ладонями или тыльной стороной руки.
Свои эксперименты с картинами Цзы Хун начал в 15 лет. Одна работа отнимает у него около пяти часов.
Анна Лысенко