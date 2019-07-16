17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пальмам грозит смертельная болезнь
Ученые пока не нашли оптимальный способ лечения.
Американские специалисты бьют тревогу: смертельная болезнь пальм распространилась по Флориде.
Речь идет о заболевании, вызванном фитоплазмой Candidatus Phytoplasma palmae. Зараженное дерево сперва теряет цветы и плоды. Затем листья приобретают бронзовый оттенок и отмирают по одному, пока не засохнет вся пальма. Полная гибель дерева наступает через 4−5 месяцев с момента заражения.
Первая вспышка болезни произошла в 2002 году в Техасе. Здесь был введен карантин. Тем не менее, в 2006-м ученые обнаружили, что болезнь распространилась и на другие регионы США. Теперь она убивает пальмы на знаменитых пляжах Флориды.
По словам ученых, фитоплазма поражает несколько видов пальм. Среди них: финиковая пальма, сабаль, финик канарский, финик лесной, сиагрус Румянцева и другие.
Уже проверено, что спасти деревья могут антибиотики, но это затратное лечение. Обработка одного дерева в США обходится в сумму около 50 долларов. При этом процедуру нужно повторять 3−4 раза в год.
Анна Лысенко