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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Храбрая птица остановила трактор, чтобы спасти гнездо (видео)

Фермер ей помог.

Маленькая птица бесстрашно бросилась наперерез трактору, чтобы спасти свое гнездо с яйцами.

Видео снял один из фермеров на севере Китая в округе Уланчаб.

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Водитель остановил трактор. Позже он объехал гнездо, оставив его целым и невредимым. К тому же, мужчина сделал птице импровизированную поилку с водой.

Ролик распространило Центральное телевидение Китая. За несколько дней оно стало вирусным в соцсетях, вызвав бурную реакцию пользователей.

«Какая замечательная, храбрая мать», — написал один из пользователей.

«Снимаю шляпу перед этой птицей-мамой. Только мать может пойти на все ради своих детей», — добавил другой.

Пользователи назвали тракториста человеком с добрым сердцем и пожелали ему всех благ.

Анна Лысенко

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