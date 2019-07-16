17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Храбрая птица остановила трактор, чтобы спасти гнездо (видео)
Фермер ей помог.
Маленькая птица бесстрашно бросилась наперерез трактору, чтобы спасти свое гнездо с яйцами.
Видео снял один из фермеров на севере Китая в округе Уланчаб.
Водитель остановил трактор. Позже он объехал гнездо, оставив его целым и невредимым. К тому же, мужчина сделал птице импровизированную поилку с водой.
Ролик распространило Центральное телевидение Китая. За несколько дней оно стало вирусным в соцсетях, вызвав бурную реакцию пользователей.
«Какая замечательная, храбрая мать», — написал один из пользователей.
«Снимаю шляпу перед этой
Пользователи назвали тракториста человеком с добрым сердцем и пожелали ему всех благ.
Анна Лысенко