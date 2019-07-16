18:29 (мск), источник: RNS
Минюст назвал причины сбоя системы ЗАГС
Сбои в электронной системе ЗАГС связаны с установкой новой системы, которую проводила Федеральная налоговая служба с 14 по 15 июля, сообщили RNS в
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Как отметили в министерстве, создание такого масштабного проекта неизбежно связано с возникновением проблем со стабильностью и качеством его работы на начальных этапах. В Минюсте подчеркнули, что ФНС ежемесячно вводит в эксплуатацию новые версии системы, при разработке которых учитываются выявленные недостатки.
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В ФНС также сообщили, что сбои в работе ЗАГС связаны с плановым обновлением системы ЕГР ЗАГС, однако во время технологических работ сотрудники могут работать в системе в
Ранее сайт «Фонтанка.ру» сообщил о сбое в работе компьютерной системы ЗАГС,
В частности, на официальном сайте управления ЗАГС Ростовской области сообщалось о перебоях в работе электронной системы в связи с проведением Федеральной налоговой службой технических работ.