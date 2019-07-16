Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
18:29 (мск), источник: RNS

Минюст назвал причины сбоя системы ЗАГС

Сбои в электронной системе ЗАГС связаны с установкой новой системы, которую проводила Федеральная налоговая служба с 14 по 15 июля, сообщили RNS в пресс-службе Минюста.

Источник: Агентство «Москва»

«С 14.07.2019 по 15.07.2019 ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. В настоящее время ФНС России работает над его устранением».

В пресс-службе Минюста добавили, что, согласно сообщению ФНС России, «в ближайшее время функционирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будет восстановлено».

Новость
Какая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов

Как отметили в министерстве, создание такого масштабного проекта неизбежно связано с возникновением проблем со стабильностью и качеством его работы на начальных этапах. В Минюсте подчеркнули, что ФНС ежемесячно вводит в эксплуатацию новые версии системы, при разработке которых учитываются выявленные недостатки.

В пресс-службе также напомнили, что Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был запущен в России 1 октября 2018 года.

В ФНС также сообщили, что сбои в работе ЗАГС связаны с плановым обновлением системы ЕГР ЗАГС, однако во время технологических работ сотрудники могут работать в системе в офлайн-режиме.

Ранее сайт «Фонтанка.ру» сообщил о сбое в работе компьютерной системы ЗАГС, из-за которого два дня во многих регионах России не выдавались свидетельства о рождении, заключении брака и смерти. В некоторых регионах документы выдавались в рукописном виде.

В частности, на официальном сайте управления ЗАГС Ростовской области сообщалось о перебоях в работе электронной системы в связи с проведением Федеральной налоговой службой технических работ.

Читайте также
 Реальны ли угрозы Турчинова атаковать Крымский мост
Стали известны возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
На пляже во Владивостоке нашли вагон с вином
Семь россиян дисквалифицировали за допинг в один день
Прокуратура проверит «Новосибирские Мальдивы»
Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей
Маленькая птица остановила трактор, чтобы спасти гнездо с яйцами
Бездомного пса, ворующего домашнюю собаку, сняли на видео
Здоровье
«Лучше бы тебя не было». Почему матери убивают своих детей В России за убийство своего ребенка судят десятки женщин в год.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый рамный Mercedes по цене паркетника «не пошёл» Daimler надеялся, что Mercedes X-класса станет хитом на быстрорастущем рынке среднеразмерных пикапов
Кино
Екатерина Гусева и молодые звезды: первые фото со съемок сериала К выходу в эфир готовится многосерийная драма «Двое против смерти»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
Свекровь загуляла? 203
Как тактично отшить маму 185
Казнить нельзя помиловать. 170
Я тебе родила. У меня своя воля. 140
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь