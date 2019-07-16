19:14 (мск), источник: Фонтанка
Что российские аэропорты думают о возвращении курилок?
«Фонтанка» узнала в трех крупнейших аэропортах страны, как там относятся возвращению курительных комнат, которое вроде бы вскоре может состояться.
Госдума 16 июля в первом чтении приняла законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов специальных мест для курения, которые исчезли оттуда в 2013 году. Сторонники либерализации настаивают на цивилизованном способе, чтобы оградить некурящих путешественников от табачного дыма. По их оценке, запреты привели только к тому, что правила курения зачастую не соблюдаются.
«Оператор аэропорта Пулково поддерживает возврат специальных комнат для курения в здании терминала <…> В случае изменения законодательства, Пулково адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками», — рассказали «Фонтанке» в петербургском аэропорту.
«Пассажиры иногда нарушают законодательство и курят внутри аэровокзала, например, в туалетах. Это создает неудобства для некурящих пассажиров. Оборудование в терминале специальных изолированных мест для курения и оснащение их соответствующими системами вентиляции обеспечит комфорт всех пассажиров», — уверены в Пулково.
В Шереметьево «Фонтанке» рассказали, что именно их аэропорт был первым, кто выступил с предложением вернуть курительные комнаты, чтобы создать «равные условия всем категориям пассажиров».
«Аэропорты — специфический объект транспортной инфраструктуры, в котором пассажиры после прохождения предполетных формальностей оказываются в «чистой зоне», откуда они не имеют возможности выйти до полета. Международная практика показывает, что в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются либо путем выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения, либо за счет создания открытых пространств (внутренние дворы, крыши, балконы). В свою очередь, аэропорт Шереметьево разработал концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах», — рассказала главный специалист дирекции по связям с общественностью Ядвига Кислицына.
В другом столичном аэрохабе — Домодедово — отметили, что «следят за изменениями в российском законодательстве».
«Пока инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно», — указали в
Для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные курительные места, расположенные на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала.
В Домодедово уверены, что принятие закона и возвращение курительных комнат обеспечит «более комфортные условия для курящих пассажиров в зонах вылета и транзита».
Справка: Законопроект «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”» был инициирован первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским. Запрет на курение в российских аэропортах ввели в 2013 году в рамках борьбы с вредной привычкой. Сначала под ограничения попали стадионы, магазины, детские площадки, а потом уже кафе, рестораны, вокзалы и аэрохабы. Однако опросы общественного мнения ВЦИОМа показали, что большинство россиян (64%) не против возвращения комнат для курения.