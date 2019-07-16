Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
19:14 (мск), источник: Фонтанка

Что российские аэропорты думают о возвращении курилок?

«Фонтанка» узнала в трех крупнейших аэропортах страны, как там относятся возвращению курительных комнат, которое вроде бы вскоре может состояться.

Источник: РИА "Новости"

Что произошло?

Госдума 16 июля в первом чтении приняла законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов специальных мест для курения, которые исчезли оттуда в 2013 году. Сторонники либерализации настаивают на цивилизованном способе, чтобы оградить некурящих путешественников от табачного дыма. По их оценке, запреты привели только к тому, что правила курения зачастую не соблюдаются.

Пулково, Санкт-Петербург

«Оператор аэропорта Пулково поддерживает возврат специальных комнат для курения в здании терминала <…> В случае изменения законодательства, Пулково адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками», — рассказали «Фонтанке» в петербургском аэропорту.

Сейчас здесь оборудованы места для курения в 15 метрах от входа в пассажирский терминал, однако не все путешественники ими пользуются.

«Пассажиры иногда нарушают законодательство и курят внутри аэровокзала, например, в туалетах. Это создает неудобства для некурящих пассажиров. Оборудование в терминале специальных изолированных мест для курения и оснащение их соответствующими системами вентиляции обеспечит комфорт всех пассажиров», — уверены в Пулково.

Шереметьево, Москва

Новость
Мосгордума приняла постановление, приравнивающее кальяны и вейпы к табаку

В Шереметьево «Фонтанке» рассказали, что именно их аэропорт был первым, кто выступил с предложением вернуть курительные комнаты, чтобы создать «равные условия всем категориям пассажиров».

«Аэропорты — специфический объект транспортной инфраструктуры, в котором пассажиры после прохождения предполетных формальностей оказываются в «чистой зоне», откуда они не имеют возможности выйти до полета. Международная практика показывает, что в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются либо путем выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения, либо за счет создания открытых пространств (внутренние дворы, крыши, балконы). В свою очередь, аэропорт Шереметьево разработал концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах», — рассказала главный специалист дирекции по связям с общественностью Ядвига Кислицына.

Источник: РИА "Новости"
По ее словам, если депутаты все-таки примут закон, что Шереметьево подготовит в «чистой зоне» соответствующие всем требованиям помещения для курильщиков.

Домодедово, Москва

В другом столичном аэрохабе — Домодедово — отметили, что «следят за изменениями в российском законодательстве».

«Пока инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно», — указали в пресс-службе, подчеркнув, что возможность покурить до или после полета в Домодедово есть и сейчас.

Для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные курительные места, расположенные на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала.
Представители Домодедово
Новость
Токсикологи сравнили вред от курения «нагревателей табака» с сигаретами и вейпом. И не нашли особенных отличий

В Домодедово уверены, что принятие закона и возвращение курительных комнат обеспечит «более комфортные условия для курящих пассажиров в зонах вылета и транзита».

Справка: Законопроект «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”» был инициирован первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским. Запрет на курение в российских аэропортах ввели в 2013 году в рамках борьбы с вредной привычкой. Сначала под ограничения попали стадионы, магазины, детские площадки, а потом уже кафе, рестораны, вокзалы и аэрохабы. Однако опросы общественного мнения ВЦИОМа показали, что большинство россиян (64%) не против возвращения комнат для курения.

 Триллион для Беглова. Глава комитета по промышленности и торговле расска...
«Фонтанка-SUP»: Нас уже больше тысячи, у вас – всего три дня на регистрацию
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
На пляже во Владивостоке нашли вагон с вином
Семь россиян дисквалифицировали за допинг в один день
Прокуратура проверит «Новосибирские Мальдивы»
Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей
Маленькая птица остановила трактор, чтобы спасти гнездо с яйцами
Бездомного пса, ворующего домашнюю собаку, сняли на видео
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый рамный Mercedes по цене паркетника «не пошёл» Daimler надеялся, что Mercedes X-класса станет хитом на быстрорастущем рынке среднеразмерных пикапов
Кино
Екатерина Гусева и молодые звезды: первые фото со съемок сериала К выходу в эфир готовится многосерийная драма «Двое против смерти»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Свекровь загуляла? 203
Как тактично отшить маму 185
Казнить нельзя помиловать. 170
Я тебе родила. У меня своя воля. 140
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь