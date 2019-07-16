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20:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста бросила работу, потому что она мешает ей готовиться к свадьбе

Но при этом жених должен найти дополнительный заработок, чтобы оплатить торжество.

Пользователь Reddit рассказал в своем посте о невесте из США, которая анонимно просила совета у участников одной свадебной группы.

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Девушка рассказала, что уже некоторое время сильно ругается со своим женихом из-за предстоящей свадьбы. Дело в том, что молодой человек не хочет искать вторую работу, чтобы оплатить торжество. Невеста отметила, что свадьба ее мечты стоит около 80 тысяч долларов и ни на какие уступки она идти не хочет, так как мечтала об этом дне с самого детства. При этом сейчас на пышный праздник денег у пары нет.

Невеста добавила, что некоторое время назад была вынуждена уволиться с работы, потому что она отнимала у нее слишком много времени, которое бы она хотела посвятить подготовке к свадьбе.

Жених этим решением, конечно же, был недоволен, а потому сейчас отказывается искать дополнительный заработок и оплачивать такую дорогую свадьбу.

Девушка отметила, что не понимает «этих капризов» и просит совета у пользователей, как заставить любимого пойти на уступки.

Правда, вместо советов американка получила порцию гневных комментариев, в которых пользователи советовали ее жениху «бежать, пока не поздно».

Екатерина Гура

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