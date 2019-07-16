20:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста бросила работу, потому что она мешает ей готовиться к свадьбе
Но при этом жених должен найти дополнительный заработок, чтобы оплатить торжество.
Пользователь Reddit рассказал в своем посте о невесте из США, которая анонимно просила совета у участников одной свадебной группы.
Девушка рассказала, что уже некоторое время сильно ругается со своим женихом
Невеста добавила, что некоторое время назад была вынуждена уволиться с работы, потому что она отнимала у нее слишком много времени, которое бы она хотела посвятить подготовке к свадьбе.
Жених этим решением, конечно же, был недоволен, а потому сейчас отказывается искать дополнительный заработок и оплачивать такую дорогую свадьбу.
Девушка отметила, что не понимает «этих капризов» и просит совета у пользователей, как заставить любимого пойти на уступки.
Правда, вместо советов американка получила порцию гневных комментариев, в которых пользователи советовали ее жениху «бежать, пока не поздно».
Екатерина Гура