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10:23 (мск), источник: Секрет Фирмы

Почему массовая гибель пчёл произошла именно в 2019 году? Объясняет ученый

Более чем в 30 регионах страны после обработки полей пестицидами погибли миллионы пчёл.

Источник: Секрет Фирмы

Пасечники терпят убытки, эксперты ждут повышения цен на мёд. Доктор биологических наук, сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН Елена Салтыкова рассказала «Секрету фирмы», кто виноват и чем это грозит.

Почему пестициды убили пчёл только сейчас

Поля обрабатывали и раньше. Почему тогда массовый мор произошёл именно в этом году? Государство стало поддерживать сельское хозяйство, выделять финансы, гранты, субсидии.

Стали разрабатывать огромные земельные угодья, а вот законодательно госструктуры оказались не готовы к надзору за этим процессом.

И это сейчас бомбануло.

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Один только рапс обрабатывается за сезон от четырёх до шести раз. А вредители с каждым разом становятся устойчивее, и надо каждый раз употреблять всё более агрессивные инсектициды.

Какие пестициды убили пчёл

Эти вещества производятся за рубежом, а фасуют их у нас. Рынок этих препаратов дикий. Кто их проверяет на качество, сертифицирует? Квалификация лиц, применяющих данные препараты, тоже в большинстве случаев вызывает сомнение. Где и чему они учились? Плюс исчез научный подход в применении средств защиты растений, знания в сельскохозяйственной энтомологии тоже оставляют желать лучшего.

Почему аграрии не заботятся о пчёлах

Главное для них — спасти урожай и заработать.

До этого сельское хозяйство было в загоне, а сейчас надо пользоваться моментом, а потом хоть трава не расти. И тут даже мыслей не возникает, что гибнут не только пчёлы, но и другие насекомые, мелкие и средние птицы, грызуны. Нарушается экологический баланс.

Кто виноват и что делать

Очень бы хотелось, чтобы чиновники вылезли из своих кабинетов, прошлись по таким полям и увидели собственными глазами гибель этих маленьких звеньев природной пищевой цепочки, чтобы не напускали тумана в СМИ: «Отравление ли это или что-то другое? Надо проверить». Всем уже очевидно, что отравление.

А так у государственных структур очень выгодная позиция: они оставили пчеловодов с их проблемами наедине с аграриями, пусть разбираются сами, договариваются, а мы пока создадим комиссии, будем разбираться — глядишь, и год прошёл.

У нас в стране мало сертифицированных лабораторий, которые имеют право установить отравление. И люди ходят, мытарятся, доказывая потраву. Без таких заключений в суд на аграриев подать нельзя, я уж молчу, сколько бумаг при этом надо оформить, да ещё в короткие сроки.

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И это не пчеловоды с аграриями должны договариваться в частном порядке. Нельзя делать людей заложниками ситуации ни с той, ни с другой стороны. Ведь это и экологическая безопасность, и снижение урожая продукции (в результате отсутствия должного опыления).

И все это давно и везде понимают, кроме нас. Нужно поднимать экосознание: читать лекции, говорить об этом в СМИ, учить в школе и вузах, чтобы вбить это на уровне подсознания, а иначе медленная и мучительная смерть целых народов, как в фантастических фильмах.

О последствиях

Какой удар отравление пчёл нанесёт пчеловодству? Огромный! Для многих это средство существования в сельской местности. Чтобы возродить павшую пасеку, надо много средств и сил. Плюс нет гарантий, что ситуация не повторится в следующем году.

Многие просто не смогут подняться в связи с отсутствием таких средств.

Ещё один фактор — напряжённость со стороны потребителя. Кому охота покупать отравленный мёд?

Что будет с мёдом?

Дефицита «мёда» не будет. Я специально взяла слово в кавычки, потому что неизвестно, какой будет мёд. Не будет в достатке нашего российского вкусного, душистого, полезного мёда, которого хватало в каждом регионе. Говорю об этом с полной ответственностью. А всё остальное восполнит фальсифицированный, не очень качественный сладкий продукт, которого и сейчас хватает. Ну и не исключаю, что кто-то воспользуется ситуацией и мёд подорожает.

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