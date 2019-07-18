10:23 (мск), источник: Секрет Фирмы
Почему массовая гибель пчёл произошла именно в 2019 году? Объясняет ученый
Более чем в 30 регионах страны после обработки полей пестицидами погибли миллионы пчёл.
Пасечники терпят убытки, эксперты ждут повышения цен на мёд. Доктор биологических наук, сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН Елена Салтыкова рассказала «Секрету фирмы», кто виноват и чем это грозит.
Поля обрабатывали и раньше. Почему тогда массовый мор произошёл именно в этом году? Государство стало поддерживать сельское хозяйство, выделять финансы, гранты, субсидии.
И это сейчас бомбануло.
Один только рапс обрабатывается за сезон от четырёх до шести раз. А вредители с каждым разом становятся устойчивее, и надо каждый раз употреблять всё более агрессивные инсектициды.
Эти вещества производятся за рубежом, а фасуют их у нас. Рынок этих препаратов дикий. Кто их проверяет на качество, сертифицирует? Квалификация лиц, применяющих данные препараты, тоже в большинстве случаев вызывает сомнение. Где и чему они учились? Плюс исчез научный подход в применении средств защиты растений, знания в сельскохозяйственной энтомологии тоже оставляют желать лучшего.
До этого сельское хозяйство было в загоне, а сейчас надо пользоваться моментом, а потом хоть трава не расти. И тут даже мыслей не возникает, что гибнут не только пчёлы, но и другие насекомые, мелкие и средние птицы, грызуны. Нарушается экологический баланс.
Очень бы хотелось, чтобы чиновники вылезли из своих кабинетов, прошлись по таким полям и увидели собственными глазами гибель этих маленьких звеньев природной пищевой цепочки, чтобы не напускали тумана в СМИ: «Отравление ли это или
У нас в стране мало сертифицированных лабораторий, которые имеют право установить отравление. И люди ходят, мытарятся, доказывая потраву. Без таких заключений в суд на аграриев подать нельзя, я уж молчу, сколько бумаг при этом надо оформить, да ещё в короткие сроки.
И это не пчеловоды с аграриями должны договариваться в частном порядке. Нельзя делать людей заложниками ситуации ни с той, ни с другой стороны. Ведь это и экологическая безопасность, и снижение урожая продукции (в результате отсутствия должного опыления).
И все это давно и везде понимают, кроме нас. Нужно поднимать экосознание: читать лекции, говорить об этом в СМИ, учить в школе и вузах, чтобы вбить это на уровне подсознания, а иначе медленная и мучительная смерть целых народов, как в фантастических фильмах.
Какой удар отравление пчёл нанесёт пчеловодству? Огромный! Для многих это средство существования в сельской местности. Чтобы возродить павшую пасеку, надо много средств и сил. Плюс нет гарантий, что ситуация не повторится в следующем году.
Ещё один фактор — напряжённость со стороны потребителя. Кому охота покупать отравленный мёд?
Дефицита «мёда» не будет. Я специально взяла слово в кавычки, потому что неизвестно, какой будет мёд. Не будет в достатке нашего российского вкусного, душистого, полезного мёда, которого хватало в каждом регионе. Говорю об этом с полной ответственностью. А всё остальное восполнит фальсифицированный, не очень качественный сладкий продукт, которого и сейчас хватает. Ну и не исключаю, что