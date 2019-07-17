01:23 (мск), источник: Коммерсантъ
В мире стали реже инфицироваться ВИЧ
Опубликован доклад ООН о заболеваемости и смертности.
Число новых случаев ВИЧ в мире в 2018 году снизилось на 100 тыс.— до 1,7 млн, показатели смертности снизились до 770 тыс. случаев. Таковы данные доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Однако в документе отмечается, что прогресс фиксируется в основном за счет стран Южной Африки, так как в странах Восточной Европы и Центральной Азии «наблюдается тревожный рост» числа новых случаев ВИЧ.
В 2018 году в мире диагноз ВИЧ был поставлен 1,7 млн человек — это на 100 тыс. меньше, чем за 2017 год (данные ВОЗ), и на 16% меньше, чем в 2010 году.
Такую же динамику показывает и уровень смертности. При этом «наблюдается тревожный рост новых случаев
В докладе отмечается, что в Восточной Европе и Центральной Азии 72% живущих с ВИЧ знали о своем
В докладе отмечается, что 54% новых случаев ВИЧ в мире приходится на ключевые группы (потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса и мужчины, имеющие секс с мужчинами, заключенные). Однако комплексными услугами по профилактике ВИЧ, согласно документу, в мире охвачены менее 50% представителей ключевых групп.
Покончить со СПИДом можно, только сосредоточившись на людях, а не на болезнях, создав «дорожные карты» для людей и мест, оставленных без внимания, а также применяя правозащитный подход к людям, наиболее затронутым ВИЧ.
В докладе, в частности, говорится, что на наркопотребителей приходится 41% новых случаев
В докладе говорится, что с 2010 года смертность от СПИДа в мире снизилась на 33% — до 770 тыс. в 2018 году.
Однако здесь также наблюдается существенная разница между показателями в разных странах. Так, UNAIDS отмечает прогресс в восточной и южной частях Африки: «Однако в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке с 2010 года — на 9%».
В UNAIDS также обратили внимание, что впервые глобальные ресурсы, направленные на борьбу со СПИДом, значительно сократились — почти на $1 млрд: «Доноры выделяли меньше ресурсов, а внутренние инвестиции росли недостаточно быстро для компенсации инфляции. В 2018 году на противодействие СПИДу было выделено $19 млрд».
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году было выявлено 101 345 новых случаев
При этом статистика, предоставляемая Минздравом РФ, отличается от данных Роспотребнадзора. По данным министерства, в 2018 году
Валерия Мишина