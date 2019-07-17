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«Игра престолов» обогнала «Чернобыль» по числу номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что является абсолютным рекордом.
Сериал представлен в таких номинациях как «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в
В различных номинациях также представлен сериал «Чернобыль» и другие. Список номинантов был опубликован во вторник, 16 июля на сайте премии.
Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал «Полиция Нью-Йорка» получил 27 номинаций, пишет «Газета.ру». 71-я церемония вручения премии Emmy состоится 22 сентября.
Он снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышел последний эпизод сериала.