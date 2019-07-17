Проходящим службу по контракту рядовым и сержантам поднимут зарплату

Сообщается, что в ходе закрытой части селекторного совещания рассматривались вопросы по усилению соцзащиты военных, проходящих службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
«Генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что президентом РФ одобрены предложения Минобороны России, направленные на повышение социальной защиты данной категории военнослужащих», — говорится в газете.
Так, уже с 1 сентября предусматривается существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава.
Планируется повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей категории «D» со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей, с 1 октября планируется установить ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям категорий «С» и «Е» в размере 30% от оклада по воинской должности.
Кроме того, планируется законодательно оформить механизм повышения с 1 октября размера компенсационных выплат рядовым и сержантам за наем жилья, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков. Для повышения привлекательности военной службы на должностях рядового и сержантского состава подготовлены предложения по внесению изменений в российское законодательство. Они касаются, в частности, расширения категорий граждан, которым предоставлено право альтернативного выбора — проходить в ВС военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву.
Также планируется предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для рядовых и сержантов, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.