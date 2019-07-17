08:22 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород оказался на 53 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом Numbeo.
Список был составлен на основе
В десятку наиболее безопасных городов мира также включили (в порядке снижения рейтинга): Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и турецкий Эскишехир.
Ему присвоили почти 73 балла (53 место). Москва оказалась на 143 строчке,
Последняя строчка рейтинга досталась Каракасу (Венесуэла), где индекс безопасности равен 14,7 балла.
Если рассматривать города бывшего СССР, то наиболее безопасным для проживания признан эстонский Тарту (79,6 балла, 16 место рейтинга), а наименее — казахский
Ранее в июле были названы самые дешевые для жизни города мира. Лидером рейтинга стал пакистанский Равалпинди.