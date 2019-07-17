12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец заснял сотню дельфинов на видео
Они плыли рядом с катером.
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Они плыли рядом с катером.
Группа друзей отправилась покататься на катере в Южной Калифорнии. По пути к городу
Рядом с лодкой плыли сотни дельфинов, выпрыгивая из воды. Они сопровождали катер половину пути.
Примечательно, что в этот день один из мужчин как раз отмечал тридцатилетие. Прогулка на лодке была частью празднования. «Сюрприз на всю жизнь», — прокомментировал он видео.
Анна Лысенко