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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец заснял сотню дельфинов на видео

Они плыли рядом с катером.

Группа друзей отправилась покататься на катере в Южной Калифорнии. По пути к городу Ньюпорт-Бич они стали свидетелями невероятного зрелища.

Рядом с лодкой плыли сотни дельфинов, выпрыгивая из воды. Они сопровождали катер половину пути.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что в этот день один из мужчин как раз отмечал тридцатилетие. Прогулка на лодке была частью празднования. «Сюрприз на всю жизнь», — прокомментировал он видео.

Анна Лысенко

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