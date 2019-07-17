Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
11:05 (мск), источник: РИА Новости

Прототип «звездолета» Маска загорелся во время проверки двигателя

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor непосредственно перед началом его короткого полета.

Источник: NASA

Это откладывает испытания прототипа «звездолета» компании SpaceX на неопределенный срок, сообщает NASA Spaceflight.

Несмотря на то, что пожар выглядел очень опасным, Starhopper, скорее всего, не пострадал от возгорания. Ситуация станет более ясной, как мы надеемся, завтра, когда инженеры SpaceX изучат состояние аппарата.
Джонатан Макдауэлл
астрофизик из Гарвардского университета (США)

Вчера компания SpaceX планировала провести первый «самостоятельный» полет корабля Starhopper, прототипа «звездолета» Starship, при помощи которых Элон Маск и его единомышленники планируют начать колонизацию Марса и других планет Солнечной системы.

Новость
Как будут выглядеть станции высокоскоростного метро от Илона Маска (видео)

Три года назад он рассказал миру о своих масштабных планах по освоению красной планеты, в рамках которых предприниматель планирует создать сверхтяжелую ракету и «армию» из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей. Как мечтает бизнесмен, они доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке «флотилии» из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

В соответствии с этими планами Маска, ракета будет состоять из двух частей. Первым будет ускорительный блок, объединяющий в себе силы сразу нескольких сверхмощных двигателей Raptor, аналогов ускорителей сверхтяжелой ракеты Saturn V программы «Аполлон». Вторая часть BFR включает в себя верхнюю ступень и сам пилотируемый корабль, способный поддерживать жизни нескольких сот человек.

И та, и другая часть BFR разрабатываются одновременно — двигатели собираются и тестируются на Земле, а пилотируемая часть будет скоро построена и выведена в околоземное пространство при помощи уже существующих двигателей, созданных SpaceX для ракеты Falcon Heavy. Позже сам корабль получил официальное название Starship, а нижняя ступень — Super Heavy.

Новость
Российские ученые запустили игрушечного Рогозина на «Жигулях» в космос

Несмотря на скепсис научного и инженерного сообщества, SpaceX активно разрабатывает компоненты «звездолета», и за последние несколько месяцев ее сотрудники уже провели несколько стендовых испытаний Raptor и «корабля» Starhopper, упрощенного макета пилотируемой части Starship.

Сегодня SpaceX планировал впервые отправить этот прототип в свободный полет, позволив ему подняться на высоту в 20 метров, прежде чем экспериментальная версия двигателя Raptor будет отключена.

Этот двигатель, шестой по счету, уже прошел несколько стендовых испытаний в начале июля и в конце июня, однако при предполетной проверке возникла нештатная ситуация. Его включение привело к мощной вспышке и появлению вторичного возгорания, которое охватило большую часть обшивки Starhopper.

Пока представители SpaceX или сам Маск не комментировали этот инцидент, однако, как предполагает NASA Spaceflight, первый полет прототипа теперь будет отложен до тех пор, пока инженеры компании не выяснят, что породило возгорание и в каком состоянии находится сам корабль и его двигатель.

 Умерла актриса Ольга Вяликова
Названа сумма изъятого у коррупционеров имущества в 2018 году
Володин представил свои предложения по изменению Конституции
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Светлану Кузнецову не пускают в США
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Вон из страны: почему туристов разворачивают на границах
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
Рядовым и сержантам ВС России существенно поднимут зарплату
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить родственникам тяжелобольных Особенно родителям.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый рамный Mercedes по цене паркетника «не пошёл» Daimler надеялся, что Mercedes X-класса станет хитом на быстрорастущем рынке среднеразмерных пикапов
Кино
Екатерина Гусева и молодые звезды: первые фото со съемок сериала К выходу в эфир готовится многосерийная драма «Двое против смерти»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Я тебе родила. У меня своя воля. 257
экскурсия в Чернобыль: за и против 230
Детский труд - вред или польза 195
Мы то, что мы едим (с) 157
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь