11:33 (мск), источник: РИА Новости
Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель тепло поздравил ее с 65-летием, сообщает
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду отмечает свое 65-летие. Бывший
«В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с 65-летием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Владимир Путин также направил ей поздравительную телеграмму.