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11:33 (мск), источник: РИА Новости

Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель тепло поздравил ее с 65-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду отмечает свое 65-летие. Бывший ученый-физик из Восточной Германии почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Заявление «вечной канцлер» в декабре 2018 года о том, что она намерена полностью прекратить после 2021 года политическую карьеру, прозвучало для многих словно гром среди ясного неба.

«В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с 65-летием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин также направил ей поздравительную телеграмму.

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