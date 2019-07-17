11:43 (мск), источник: Интерфакс
68% россиян признались в хорошем отношении к Украине
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Две трети россиян (68%) положительно относятся к Украине, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в «Интерфакс».
12% участников опроса сообщили об очень хорошем отношении к соседнему государству, 56% респондентов заявили, что относятся к Украине в основном хорошо. При этом плохо к Украине относится 21% россиян, из них как очень плохое свое отношение оценили 9% опрошенных, а 12% заявили, что относятся к соседней стране в основном плохо.
Угрозой для России Украину считают 12% россиян, 9% полагают, что она для России враждебна.
При этом россияне больше склонны считать, что между жителями РФ и Украиной больше того, что их разъединяет (так считают 48%), чем того, что их объединяет (так думают 36%).
Инициативный всероссийский опрос проведен 20 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
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