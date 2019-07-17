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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кролик, родившийся без меха, стал звездой соцсетей

У него редкая генетическая мутация.

Кролик по кличке Мистер Бигглсворт из-за редкой генетической мутации родился без меха.

Несмотря на это, он стал настоящей звездой соцсетей. За приключениями кролика следят больше 70 тысяч человек.

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Малыш живет в семье графического дизайнера Кассандры Холл. Ее дети увидели объявление о продаже кроликов на одной из местных ферм. Отправившись выбирать домашнего питомца, среди других кроликов они заметили одного лысого. Фермер сказал, что из-за мутации шансов продать его нет. И дело не только в мехе — кролики с этим редким заболеванием долго не живут. Но именно лысый кролик, вопреки всем обстоятельствам, и пришелся по душе семейству.

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Хозяйка долгое время пыталась выяснить, чем вызвана «особенность» ее лысого питомца. Оказалось, оба родителя Мистера Бигглсворта были носителями рецессивного гена, ответственного за отсутствие шерсти. В каждом помете таких кроликов хотя бы один малыш появляется на свет с заболеванием.

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Большинство кроликов с подобной мутацией не живут дольше 4 недель, но Мистер Бигглсворт прожил уже два года и даже завел подружку по кличке Корица.

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Анна Лысенко

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