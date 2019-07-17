12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кролик, родившийся без меха, стал звездой соцсетей
У него редкая генетическая мутация.
Кролик по кличке Мистер Бигглсворт
Несмотря на это, он стал настоящей звездой соцсетей. За приключениями кролика следят больше 70 тысяч человек.
Малыш живет в семье графического дизайнера Кассандры Холл. Ее дети увидели объявление о продаже кроликов на одной из местных ферм. Отправившись выбирать домашнего питомца, среди других кроликов они заметили одного лысого. Фермер сказал, что
Хозяйка долгое время пыталась выяснить, чем вызвана «особенность» ее лысого питомца. Оказалось, оба родителя Мистера Бигглсворта были носителями рецессивного гена, ответственного за отсутствие шерсти. В каждом помете таких кроликов хотя бы один малыш появляется на свет с заболеванием.
Большинство кроликов с подобной мутацией не живут дольше 4 недель, но Мистер Бигглсворт прожил уже два года и даже завел подружку по кличке Корица.
Анна Лысенко