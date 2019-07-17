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17:43 (мск), источник: RNS

В России ускорилось сокращение населения

Население России в январе-мае текущего года сократилось на 180,4 тысячи человек, это более чем на 22% выше аналогичного показателя прошлого года, следует из данных Росстата.

Источник: AP 2019

Согласно данным ведомства, количество родившихся за данный период составило 600,2 тысячи человек, снизившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года почти на 8%. Количество умерших в январе-мае текущего года составило 780,6 тысяч человек. Данный показатель также снизился по сравнению с январем-маем 2018 года на 2,2%.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофической убыли населения России, сообщал ТАСС. Голикова отмечала, что высокая убыль населения России связана с падением рождаемости и медленным снижением смертности.

Позже председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил RNS, что, по его мнению, причиной сокращения населения России являются, в частности, большие потери людей во время Великой Отечественной войны.

Ранее в Минтруде главной причиной естественной убыли населения в 2018 году назвали снижение числа женщин в фертильном возрасте, вызванное наложившимися друг на друга демографическими провалами 1940-х и 1990-х годов.

В январе Росстат сообщил, что в 2018 году численность населения снизилась впервые с 2009 года. В ведомстве отмечали, что она составила 146 837 088 человек. Позже Росстат снизил оценку численности населения России в 2018 году. По последним данным ведомства, она в среднем составила 146 830 576 человек.

В Минэкономразвития позже сообщили, что ожидают прироста численности населения с 2020 года.

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