17:43 (мск), источник: RNS
В России ускорилось сокращение населения
Население России в
Согласно данным ведомства, количество родившихся за данный период составило 600,2 тысячи человек, снизившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года почти на 8%. Количество умерших в
Ранее
Позже председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил RNS, что, по его мнению, причиной сокращения населения России являются, в частности, большие потери людей во время Великой Отечественной войны.
Ранее в Минтруде главной причиной естественной убыли населения в 2018 году назвали снижение числа женщин в фертильном возрасте, вызванное наложившимися друг на друга демографическими провалами 1940-х и 1990-х годов.
В январе Росстат сообщил, что в 2018 году численность населения снизилась впервые с 2009 года. В ведомстве отмечали, что она составила 146 837 088 человек. Позже Росстат снизил оценку численности населения России в 2018 году. По последним данным ведомства, она в среднем составила 146 830 576 человек.
В Минэкономразвития позже сообщили, что ожидают прироста численности населения с 2020 года.