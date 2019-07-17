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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Охотник за золотом обнаружил метеорит возрастом 5 миллиардов лет

Сперва он думал, что внутри самородок.

Дейв Хоул из Австралии обнаружил рядом с домом загадочный красноватый камень, оказавшийся древнейшим метеоритом.

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Странную находку мужчина сделал еще в 2015 году возле Мэриборо, в 160 км к северо-западу от Мельбурна. Он надумал расколоть камень, чтобы увидеть, нет ли внутри золота. За три года он перепробовал все способы: дрель, пилу по камню и даже кувалду, но так и не смог разрезать породу.

Хоул отнес находку ученым в Мельбурнском музее. Ученые использовали алмазную пилу, чтобы отрезать кусочек камня, и провели анализ.

Камень оказался хондритовым метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет. Он появился примерно тогда же, когда образовалась Земля. Ученые считают, что метеорит весом 17 кг упал на Землю около 200 лет назад.

За свою находку охотник за золотом получил вознаграждение, но его сумма не уточняется.

Анна Лысенко

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