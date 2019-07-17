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14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в нехватке миллиона рублей в месяц

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала в интервью футбольному комментатору Карену Адамяну о своих ежемесячных тратах.

Источник: РИА "Новости"

Запись беседы опубликована на YouTube-канале «Макарена».

Певица призналась, что у нее около 15 сотрудников, которым она регулярно платит зарплату. Кроме того, она снимает жилье, выплачивает ипотеку и параллельно делает ремонт в собственной квартире. «Я даже боюсь назвать тебе сумму. Я думаю, что миллиона точно не хватит», — сказала исполнительница, отвечая на вопрос, сколько денег ей требуется в месяц.

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Седокова также обсудила с ведущим шоу автомобили и рассказала, что «“Гелик” — это большая любовь». Она пояснила, что в настоящее время у нее есть только Maybach, и предположила, что зрители могут возненавидеть ее за такие слова.

Адамян также поинтересовался у артистки, какая вещь из ее гардероба является самой дорогой. Певица сказала, что у нее есть кроссовки Yeezy, которые стоят четыре тысячи долларов.

В июне бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина призналась, что не смогла бы прожить на сто тысяч рублей в месяц. Позднее она отметила, что после этих слов ей стали поступать «странные претензии». «Можно не ходить никуда, кроме “Макдоналдса”. Не строить дом и жить впятером в 40-метровой хрущевке. Не летать на отдых, у подъезда на лавочке ведь тоже можно отдохнуть. Все это можно действительно делать. Но я не для этого проделала такой путь карьерный и вообще переехала в Москву, чтоб плохо жить», — пояснила она свою позицию. Терешина добавила, что в настоящее время ее обеспечивает муж, так как сама артистка присматривает за ребенком.

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