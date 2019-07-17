14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Саркофаг Тутанхамона привезли на реставрацию (фото)
После завершения работ его разместят в новом месте.
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг короля Тутанхамона, скончавшегося около 1327 года до н. э.
После этого артефакт выставят в Большом Египетском музее в Гизе, который начнет работу в 2020 году, сообщает Министерство по делам памятников древности Египта.
Саркофаг будут демонстрировать в галереях Тутанхамона вместе с саркофагами других фараонов. Их доставят на новое место из Каирского египетского музея.
Саркофаг Тутанхамона доставили в музей три дня назад из Долины Царей в Луксоре. Это будет первая реставрация с момента обнаружения гробницы фараона в 1922 году.
Реставрационные работы займут около восьми месяцев.
«Саркофагу нанесен большой ущерб, включая трещины в слоях позолоты», — рассказал доктор Эйсса Зидан, руководитель службы реставрации.
Анна Лысенко