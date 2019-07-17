Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Саркофаг Тутанхамона привезли на реставрацию (фото)

После завершения работ его разместят в новом месте.

В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг короля Тутанхамона, скончавшегося около 1327 года до н. э.

После этого артефакт выставят в Большом Египетском музее в Гизе, который начнет работу в 2020 году, сообщает Министерство по делам памятников древности Египта.

Саркофаг будут демонстрировать в галереях Тутанхамона вместе с саркофагами других фараонов. Их доставят на новое место из Каирского египетского музея.

Во время загрузки произошла ошибка.
Строительство Большого Египетского музея

Саркофаг Тутанхамона доставили в музей три дня назад из Долины Царей в Луксоре. Это будет первая реставрация с момента обнаружения гробницы фараона в 1922 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Гробница Тутанхамона в Луксоре

Реставрационные работы займут около восьми месяцев.

«Саркофагу нанесен большой ущерб, включая трещины в слоях позолоты», — рассказал доктор Эйсса Зидан, руководитель службы реставрации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Каирский Египетский музей

Анна Лысенко

Читайте также
США потребовали полного контроля над российским ядерным оружием
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
«Челси» представил форму с флагом России
Светлану Кузнецову не пускают в США
Анна Седокова призналась в нехватке миллиона рублей в месяц
Послание в бутылке, отправленное 50 лет назад, нашли в Австралии
Вон из страны: почему туристов разворачивают на границах
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить родственникам тяжелобольных Особенно родителям.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Чиповская в роскошном образе на съемках фильма «Маша» Новая драма перенесет зрителей в 90-е и расскажет о жизни девочки, которая растет в семье криминального авторитета
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Couture: осень - зима 19/20 372
Я тебе родила. У меня своя воля. 297
экскурсия в Чернобыль: за и против 296
Детский труд - вред или польза 215
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь