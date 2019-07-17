Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
15:39 (мск), источник: РИА Новости

В Перми владелица кафе с «божественной шаурмой» извинилась перед верующими

ПЕРМЬ, 17 июл — РИА Новости. Владелица пермского кафе Вероника Бурдина принесла извинения верующим, чьи религиозные чувства могли быть оскорблены рекламой «божественной шаурмы», в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

На минувшей неделе секретарь Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Литовка написал на свой странице в Facebook о том, что в епархию пожаловалось множество людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена модель в образе святой, вместо крыльев у нее была «божественно вкусная» шаурма, и обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой.

Очень простая провинциальная реклама. Она не попадёт на конкурс и не завоюет главный или даже утешительный приз, но...

Опубликовано Roman Rebrov Четверг, 11 июля 2019 г.

Позже местное издание ProPerm.ru со ссылкой на Литовку сообщило о том, что Пермская епархия обратилась с жалобой на кафе в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю комментировать РИА Новости данный инцидент отказались.

Приношу свои искренние извинения всем верующим, чьи религиозные чувства могли быть ненамеренно оскорблены нашей публикацией. Надеюсь, секретарь Епархиального управления Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка услышит меня и пойдет навстречу в целях скорейшего урегулирования возникшего недопонимания.
Вероника Бурдина
владелица кафе

Предпринимательница подчеркнула, что она «не преследовала цели кого-то задеть или оскорбить, планируя эффектно прорекламировать продукт».

Ранее Бурдина в беседе с РИА Новости отмечала, что используемый образ — это не христианский ангел, а сам термин «божественная шаурма» кафе использовало в контексте превосходной степени слова «хороший». Бурдина добавила, что кафе убрало рекламу со страниц всех социальных сетей.

Данная реклама будет также рассмотрена на экспертном совете управления федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю для принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов.

Читайте также
 Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
США потребовали полного контроля над российским ядерным оружием
В Москве задержали женщину после покупки лекарства для ребенка
Найдено самое радиоактивное место на Земле
Умер тренер сборной, выбившей Россию с чемпионата мира
Путешественник показал заброшенную деревню в Японии (видео)
Анна Седокова призналась в нехватке миллиона рублей в месяц
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва» В Москве представили игровой ремейк диснеевского мультфильма 1994 года
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
8 звезд, которые воспитывают приемных детей У этих звезд – большое сердце: они воспитывают приемных детей и любят их как родных
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь