Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешественник показал, как выглядит заброшенная японская деревня (видео)

За 20 лет эту территорию отвоевала природа.

Видеооператор Кей Оумаватари, путешествуя по Японии, решил исследовать деревню Нагатани, которая была заброшена более 20 лет назад.

Находится бывший поселок в глубине округа Охи в Японии, и когда-то тут проживало 70 человек. В 1966 году власти решили построить неподалеку плотину, что вызвало беспокойство местных жителей.

Несмотря на то, что эти планы так и не были воплощены в жизнь, жители Нагатани постепенно стали покидать свои дома, и вскоре деревня стала совершенно пустой.

Во время загрузки произошла ошибка.

За годы без человека природа отвоевала себе это место. Полуразрушенные дома и храмы покрыты растениями и деревьями, которые прорастают даже через щели в окнах.

Екатерина Гура

Читайте также
США потребовали полного контроля над российским ядерным оружием
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
«Челси» представил форму с флагом России
Светлану Кузнецову не пускают в США
Анна Седокова призналась в нехватке миллиона рублей в месяц
Послание в бутылке, отправленное 50 лет назад, нашли в Австралии
Вон из страны: почему туристов разворачивают на границах
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Чиповская в роскошном образе на съемках фильма «Маша» Новая драма перенесет зрителей в 90-е и расскажет о жизни девочки, которая растет в семье криминального авторитета
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
8 звезд, которые воспитывают приемных детей У этих звезд – большое сердце: они воспитывают приемных детей и любят их как родных
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь