15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путешественник показал, как выглядит заброшенная японская деревня (видео)
За 20 лет эту территорию отвоевала природа.
Видеооператор Кей Оумаватари, путешествуя по Японии, решил исследовать деревню Нагатани, которая была заброшена более 20 лет назад.
Находится бывший поселок в глубине округа Охи в Японии, и
Несмотря на то, что эти планы так и не были воплощены в жизнь, жители Нагатани постепенно стали покидать свои дома, и вскоре деревня стала совершенно пустой.
За годы без человека природа отвоевала себе это место. Полуразрушенные дома и храмы покрыты растениями и деревьями, которые прорастают даже через щели в окнах.
Екатерина Гура