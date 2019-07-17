Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Ослов замаскировали под зебр и отправили гулять под палящим солнцем

Участники сафари-вечеринки в Испании нарисовали на ослах черные полосы, замаскировав их под зебр. Видео с мероприятия опубликовал в своем Facebook-аккаунте местный житель Angel Tomás Herrera Peláez.

Вечеринка прошла в городе Кадис на юго-западе страны в конце прошлой недели, однако информация о ней широко распространилась только сейчас. На кадрах видно, как два осла с черными полосами гуляют по полю и жуют траву.

По данным The Local, животных рано утром привели на поляну, там же покрасили и отправили гулять. Весь день ослы провели под палящим солнцем, не имея возможности спрятаться в тени. Участники вечеринки наблюдали за животными из бара, который расположен рядом с полем. Предположительно, в заведении проходила свадьба.

Очевидцы направили в местные зоозащитные структуры официальные жалобы. Сейчас по ним проводится проверка.

Читайте также
 Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Самая молодая миллиардерша в мире обнажилась и вызвала гнев. Фото
США потребовали полного контроля над российским ядерным оружием
В Москве задержали женщину после покупки лекарства для ребенка
Найдено самое радиоактивное место на Земле
Умер тренер сборной, выбившей Россию с чемпионата мира
Путешественник показал заброшенную деревню в Японии (видео)
Анна Седокова призналась в нехватке миллиона рублей в месяц
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва» В Москве представили игровой ремейк диснеевского мультфильма 1994 года
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
Couture: осень - зима 19/20 375
экскурсия в Чернобыль: за и против 303
Я тебе родила. У меня своя воля. 301
Развод нельзя остаться. 227
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь