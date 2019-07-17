15:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Ослов замаскировали под зебр и отправили гулять под палящим солнцем
Участники
Вечеринка прошла в городе Кадис на
По данным The Local, животных рано утром привели на поляну, там же покрасили и отправили гулять. Весь день ослы провели под палящим солнцем, не имея возможности спрятаться в тени. Участники вечеринки наблюдали за животными из бара, который расположен рядом с полем. Предположительно, в заведении проходила свадьба.
Очевидцы направили в местные зоозащитные структуры официальные жалобы. Сейчас по ним проводится проверка.