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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Иерусалимом обнаружили древний мегаполис (видео)

Это может быть крупнейшая подобная находка на Ближнем Востоке.

Огромное доисторическое поселение обнаружили в 5 километрах на запад от Иерусалима местные археологи.

В древнем городе площадью несколько десятков гектаров жили 2−3 тысячи человек, предполагают ученые. Его возраст — около 9000 лет.

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Уникальная находка позволит узнать больше о развитии цивилизаций в конце каменного века.

«Подобного мы еще не находили, — говорит археолог Лорен Дэйвис. — Это, возможно, крупнейшая находка того периода на всем Ближнем Востоке».

Открытие сделали во время исследования местности перед строительством нового шоссе.

Анна Лысенко

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