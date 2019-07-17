15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под Иерусалимом обнаружили древний мегаполис (видео)
Это может быть крупнейшая подобная находка на Ближнем Востоке.
Огромное доисторическое поселение обнаружили в 5 километрах на запад от Иерусалима местные археологи.
В древнем городе площадью несколько десятков гектаров жили 2−3 тысячи человек, предполагают ученые. Его возраст — около 9000 лет.
Уникальная находка позволит узнать больше о развитии цивилизаций в конце каменного века.
«Подобного мы еще не находили, — говорит археолог Лорен Дэйвис. — Это, возможно, крупнейшая находка того периода на всем Ближнем Востоке».
Открытие сделали во время исследования местности перед строительством нового шоссе.
Анна Лысенко