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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Темзе переписали всех лебедей (видео)

Это древняя традиция.

Ежегодная перепись королевских лебедей стартовала на Темзе.

Этот обычай существует с XII века, когда лебеди были деликатесом на королевском столе.

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Команда маркировщиков на старинных лодках отправляется в путь длиной в несколько дней. Начинается путешествие в Самбери на западе Лондона.

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Во время «инвентаризации» подсчитывают количество молодых лебедей. Птиц осматривают на предмет травм или заболеваний.

По традиции, все дикие лебеди в Великобритании принадлежат монарху.

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Анна Лысенко

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