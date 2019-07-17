15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Темзе переписали всех лебедей (видео)
Это древняя традиция.
Ежегодная перепись королевских лебедей стартовала на Темзе.
Этот обычай существует с XII века, когда лебеди были деликатесом на королевском столе.
Команда маркировщиков на старинных лодках отправляется в путь длиной в несколько дней. Начинается путешествие в Самбери на западе Лондона.
Во время «инвентаризации» подсчитывают количество молодых лебедей. Птиц осматривают на предмет травм или заболеваний.
По традиции, все дикие лебеди в Великобритании принадлежат монарху.
Анна Лысенко