Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Индии 40 лет не стригся и не мыл голову

Его считают местным целителем.

63-летний Сакал Дев Тудду из индийского штата Бихар считает свои волосы Божьим благословением.

Однажды во сне, говорит мужчина, его «посетил Бог» и велел не мыть, не расчесывать и не подстригать волосы. Сакал Дев Тудду послушался. С тех пор прошло 40 лет.

Скатавшиеся в «коврик» волосы житель Индии складывает на голове, как тюрбан. Если ему нужно выйти из дома, он повязывает голову белой тканью, чтобы держать ее в чистоте.

Соседи окрестили мужчину Махатма Джи в знак уважения к его скромному образу жизни. Сакал Дев Тудду известен как местный целитель. К нему приходят бездетные пары.

Сакал Дев работал в лесном хозяйстве больше 30 лет. Он живет со своей женой, тремя сыновьями, тремя дочерьми и семью внуками.

Анна Лысенко

Читайте также
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
Умер тренер сборной, выбившей Россию с чемпионата мира
В Москве задержали женщину после покупки лекарства для ребенка
Найдено самое радиоактивное место на Земле
Анна Седокова призналась в нехватке миллиона рублей в месяц
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Вон из страны: почему туристов разворачивают на границах
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва» В Москве представили игровой ремейк диснеевского мультфильма 1994 года
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Couture: осень - зима 19/20 383
экскурсия в Чернобыль: за и против 334
Развод нельзя остаться. 246
Мы то, что мы едим (с) 208
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь