Житель Индии 40 лет не стригся и не мыл голову

63-летний Сакал Дев Тудду из индийского штата Бихар считает свои волосы Божьим благословением.
Однажды во сне, говорит мужчина, его «посетил Бог» и велел не мыть, не расчесывать и не подстригать волосы. Сакал Дев Тудду послушался. С тех пор прошло 40 лет.
Скатавшиеся в «коврик» волосы житель Индии складывает на голове, как тюрбан. Если ему нужно выйти из дома, он повязывает голову белой тканью, чтобы держать ее в чистоте.
Соседи окрестили мужчину Махатма Джи в знак уважения к его скромному образу жизни. Сакал Дев Тудду известен как местный целитель. К нему приходят бездетные пары.
Сакал Дев работал в лесном хозяйстве больше 30 лет. Он живет со своей женой, тремя сыновьями, тремя дочерьми и семью внуками.