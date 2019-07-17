17:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Толстый пес провалился сквозь потолок и рассмешил пользователей сети
Жительница шотландского округа
Саманта Стирлинг (Samantha Stirling) гостила в доме у родителей и неожиданно услышала громкий звук со второго этажа. Она испугалась, что ее годовалый английский бульдог по кличке Кива (Keeva) упал с лестницы, и поспешила наверх.
Как оказалось, пес залез на чердак в поисках игрушек и
Теперь девушке придется оплатить ремонт в доме родителей. Стирлинг добавила, что планирует посадить питомца на диету.