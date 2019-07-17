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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самую красивую девушку-пограничника нашли в США (фото)

Но половина пользователей Twitter ее уже ненавидит.

В середине июля в Twitter стала вирусной фотография, сделанная в одном из отделений иммиграционной и таможенной полиции на границе с Мексикой, куда приехал вице-президент США Майк Пенс. На снимок попала одна из девушек-офицеров, которая сопровождала почетную делегацию.

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Девушка оказалась так хороша, что за считанные часы ее снимок стал вирусным, а имя красотки было раскрыто. Ей оказалась Кьяра Серванте из Техаса, которая за пару дней стала настоящей звездой в соцсетях и даже получила прозвище-хэштег #icebae.

В Twitter начали появляться забавные мемы и признания в любви. Мужчины писали, что готовы потерять свои документы, чтобы Кьяра их задержала для допроса.

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Однако такая внезапная популярность также вышла Серванте боком. Пользователи отметили, что она — латиноамериканка, которая разделяет семьи мигрантов из Латинской Америки на границе США. Из-за этого на Кьяру и ее семью даже посыпались угрозы.

Екатерина Гура

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