17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самую красивую девушку-пограничника нашли в США (фото)
Но половина пользователей Twitter ее уже ненавидит.
В середине июля в Twitter стала вирусной фотография, сделанная в одном из отделений иммиграционной и таможенной полиции на границе с Мексикой, куда приехал
Девушка оказалась так хороша, что за считанные часы ее снимок стал вирусным, а имя красотки было раскрыто. Ей оказалась Кьяра Серванте из Техаса, которая за пару дней стала настоящей звездой в соцсетях и даже получила
В Twitter начали появляться забавные мемы и признания в любви. Мужчины писали, что готовы потерять свои документы, чтобы Кьяра их задержала для допроса.
Однако такая внезапная популярность также вышла Серванте боком. Пользователи отметили, что она — латиноамериканка, которая разделяет семьи мигрантов из Латинской Америки на границе США.
Екатерина Гура