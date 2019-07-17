Бразильянка напала на священника во время мессы (видео)

Один из самых популярных пасторов в Бразилии Марсело Росси пострадал во время недавней мессы. Прямо во время проповеди на сцену к нему выбежала разъяренная женщина и со всей силы толкнула со сцены. Все это произошло на глазах 50 тысяч человек, которые присутствовали в этот момент на службе. Кое-кто даже успел снять видео инцидента и опубликовать его в соцсетях.
Как сообщается, поводом для такого поведения прихожанки послужили слова пастора о том, что женщинам нужно внимательнее следить за фигурой, ведь полные дамы в рай не попадут.
Однако Росси не уточнил, где именно в Библии написано о лишнем весе.
Эти слова, судя по всему, и задели женщину, которая, недолго думая, выбежала на сцену и ударила пастора.
В Twitter мнения о произошедшем разделились. Некоторые поддержали прихожанку, другие переживали за священника, а третьи посчитали нападение явным воздействием злых сил и доказательством того, что в женщину вселился дьявол.
Чуть позже представители священника успокоили всех неравнодушных людей и отметили, что жизни и здоровью пастора ничего не угрожает.