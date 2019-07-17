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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина получила открытку спустя 26 лет после отправления

Она надеется разгадать эту тайну.

Жительница Иллинойса неожиданно получила открытку, отправленную из Гонконга еще в 1993 году.

«Сначала я подумала, что по ошибке получила почту кого-то из незнакомых мне соседей», — рассказала Ким Дрэйпер журналистам. Но затем женщина присмотрелась к дате. Открытка была отправлена 8 июля 1993 года — ровно за 26 лет до появления в Спрингфилде.

Открытка с изображением традиционных китайских лодок была адресована Лине Кызылбаш и Мухаммеду Али. «Я хорошо провожу время в этом очень многолюдном месте… До скорой встречи, ребята. Ваш папа», — было написано на ней.

В доме, куда была доставлена открытка, Дрэйпер живет со своей семьей уже почти четыре года. Это первый случай, когда она получила почту на фамилию Кызылбаш. Она решила попытаться найти упомянутых на открытке людей.

Женщина связалась с прежними владельцами дома, но те ничего не слышали о Кызылбашах. В итоге Ким нашла профиль жительницы Бостона Лины Кызылбаш в соцсетях, но пока не получила ответа на свое сообщение.

Женщина надеется, что резонанс в СМИ поможет ей связаться с адресатами и вручить им открытку. По словам Ким, все ее друзья и коллеги помогают в поисках и надеются узнать, чем же закончится вся эта история.

Анна Лысенко

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