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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства. После совещания господин Акимов рассказал журналистам подробности, передает корреспондент «Ъ». Выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, а пилотным городом станет Москва.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы», — сказал вице-премьер. Старыми паспортами можно будет пользоваться до истечения срока действия. Число пунктов выдачи увеличится с 1100 до 3000.

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На совещании премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что окончательный переход на документ электронного образца состоится в 2023 году — почти на два года раньше запланированного срока. При этом, по мнению председателя правительства, необходимо проработать решения проблем безопасности нового вида документа, а также удобства перехода на них для пожилых граждан.

«Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать, и мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорю», — отметил господин Медведев.

Новый вид российского паспорта, по словам премьер-министра, может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне. В электронном паспорте в обоих вариантах будут также данные и по другим документам, удостоверяющим личность, — водительское удостоверение, СНИЛС.

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При введении электронных паспортов необходимо будет обеспечить безопасность личных данных граждан. «Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними», — добавил господин Медведев.

Кроме того, переход на паспорта нового образца следует сделать комфортным и удобным для граждан. «Если просто выдать карточку, не рассказывать о ее преимуществах, то в этом особого смысла не будет», — сказал премьер-министр. По его словам, люди преклонного возраста часто испытывают недоверие к техническим новинкам.

Работа по внедрению электронных паспортов будет проходить в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Согласно проекту, к 2024 году россияне должны в полной мере иметь возможность использовать электронный паспорт. По данным СМИ, в правительстве уже утвердили концепцию электронного паспорта.

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