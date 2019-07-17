18:21 (мск), источник: Коммерсантъ
В 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил
«Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы», — сказал
На совещании
«Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать, и мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорю», — отметил господин Медведев.
Новый вид российского паспорта, по словам
При введении электронных паспортов необходимо будет обеспечить безопасность личных данных граждан. «Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними», — добавил господин Медведев.
Кроме того, переход на паспорта нового образца следует сделать комфортным и удобным для граждан. «Если просто выдать карточку, не рассказывать о ее преимуществах, то в этом особого смысла не будет», — сказал
Работа по внедрению электронных паспортов будет проходить в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Согласно проекту, к 2024 году россияне должны в полной мере иметь возможность использовать электронный паспорт. По данным СМИ, в правительстве уже утвердили концепцию электронного паспорта.