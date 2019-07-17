19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создает масштабные архитектурные объекты с помощью фотошопа
Сюрреалистичные конструкции, которые отлично вписываются в реальность.
Фотограф из Канады Алекс Лысаковски специализируется на архитектурной фотографии. Больше всего он любит снимать промышленные объекты.
Последняя серия работ фотографа называется Antistructure («Антиструктура»). Благодаря фотоманипуляциям вполне привычные здания, машины и памятные объекты превратились в сюрреалистичные. Тем не менее они очень органично вписываются в современные городские пейзажи.
По словам Алекса, в своем проекте он хотел показать неуловимую связь архитектуры прошлого и настоящего, а также склонность к техническому прогрессу и концептуальности в современном строительстве.
Екатерина Гура