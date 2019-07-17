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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает масштабные архитектурные объекты с помощью фотошопа

Сюрреалистичные конструкции, которые отлично вписываются в реальность.

Фотограф из Канады Алекс Лысаковски специализируется на архитектурной фотографии. Больше всего он любит снимать промышленные объекты.

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Последняя серия работ фотографа называется Antistructure («Антиструктура»). Благодаря фотоманипуляциям вполне привычные здания, машины и памятные объекты превратились в сюрреалистичные. Тем не менее они очень органично вписываются в современные городские пейзажи.

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По словам Алекса, в своем проекте он хотел показать неуловимую связь архитектуры прошлого и настоящего, а также склонность к техническому прогрессу и концептуальности в современном строительстве.

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Екатерина Гура

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