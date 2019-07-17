Девушка рассказала в Сети о странном шопинге своего бойфренда

Пользователь Twitter из ЮАР под ником Rara опубликовала на ресурсе неоднозначный пост, в котором рассказала, как ее молодой человек ходит в продуктовый магазин.
По словам девушки, парень не может самостоятельно справиться с покупками, даже если у него есть полный список продуктов, а потому ей приходится сопровождать текст наглядными иллюстрациями — фотографиями той еды, которую нужно купить.
И хотя автор твита считает это обстоятельство довольно милым, пользователи Twitter считают иначе.
Молодого человека, который не может самостоятельно, без картинок, сходить за едой они назвали инфантильным и неприспособленным к жизни, а его девушке вместо того, чтобы составлять длинные списки с картинками, посоветовали ходить в магазин самой или закупаться в интернете.