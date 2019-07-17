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19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка рассказала в Сети о странном шопинге своего бойфренда

Молодой человек не может сам справиться с покупкой еды.

Пользователь Twitter из ЮАР под ником Rara опубликовала на ресурсе неоднозначный пост, в котором рассказала, как ее молодой человек ходит в продуктовый магазин.

По словам девушки, парень не может самостоятельно справиться с покупками, даже если у него есть полный список продуктов, а потому ей приходится сопровождать текст наглядными иллюстрациями — фотографиями той еды, которую нужно купить.

Он не может справиться с покупкой продуктов, так что картинки должны сопровождать список, иначе это будет беспорядок. Это так мило.

И хотя автор твита считает это обстоятельство довольно милым, пользователи Twitter считают иначе.

Молодого человека, который не может самостоятельно, без картинок, сходить за едой они назвали инфантильным и неприспособленным к жизни, а его девушке вместо того, чтобы составлять длинные списки с картинками, посоветовали ходить в магазин самой или закупаться в интернете.

Вы оба в этой истории дураки
Как вообще такие мужчины выживают в нашем мире?
Просто делай покупки в интернете
Вообще ничего милого тут нет. Кому-то надо повзрослеть.
Мне интересно, где вы, девушки, берете таких мужчин?

Екатерина Гура

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