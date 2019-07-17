19:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На выставке в США показали фото из полицейского архива XX века
Снимки с мест преступлений с 1920-х по 1970-е годы.
В галерее Fototeka в
Владелец галереи и фотограф Меррик Мортон
Оказалось, что в некоторых коробках хранились негативы фото из легковоспламеняющейся нитроцеллюлозы, которые нужно было уничтожить. Но прежде чем это сделать, Мортон перебрал пленки и самые интересные снимки поместил в холодильную камеру.
Бывший офицер полиции, а ныне владелец галереи периодически публикует фото в
Екатерина Гура