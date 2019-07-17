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19:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

На выставке в США показали фото из полицейского архива XX века

Снимки с мест преступлений с 1920-х по 1970-е годы.

В галерее Fototeka в Лос-Анджелесе открылась необычная фотовыставка. На ней представлены ранее нигде не публиковавшиеся снимки из архива полицейского департамента города. Все фото сделаны в полицейских участках или на местах преступлений в период с 1925 по 1977 годы.

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Владелец галереи и фотограф Меррик Мортон когда-то сам работал в полиции. В 2001 году он получил доступ к архиву полиции Лос-Анджелеса, где собраны документы за последние 150 лет.

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Оказалось, что в некоторых коробках хранились негативы фото из легковоспламеняющейся нитроцеллюлозы, которые нужно было уничтожить. Но прежде чем это сделать, Мортон перебрал пленки и самые интересные снимки поместил в холодильную камеру.

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Бывший офицер полиции, а ныне владелец галереи периодически публикует фото в Instagram-аккаунте, но самые неожиданные снимки он оставил специально для выставки, которая продлится до 12 августа.

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Екатерина Гура

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