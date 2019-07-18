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01:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Instagram Леди Гаги превратился в доску объявлений

К чему привел такой ажиотаж среди россиян.

Источник: Reuters

Российские знаменитости и бизнесмены превратили Instagram Леди Гаги в свою рекламную площадку. Американскую певицу последние дни атаковали комментаторы из России. Сначала они просто защищали модель Ирину Шейк: ее отношения с Брэдли Купером якобы распались из-за поп-звезды. А затем пользователи стали обсуждать там все на свете — от рецепта блинов до пробок на МКАДе. Что происходит с Instagram Леди Гаги? Об этом Илья Сизов.

Рунет временно переселился в аккаунт американской певицы. Поначалу россияне пытались донести в комментариях к постам Леди Гаги, что на чужом несчастье счастья не построишь: на прошлой неделе певица якобы переехала в дом Брэдли Купера. Соотечественники Ирины Шейк называли Леди Гагу разлучницей и призывали «положить актера на место».

«Вернем Крым — вернем и Брэдли», — писали противники американки.

Постепенно круг тем начал расширяться: у происходящего появилось символическое название «гага-чат», а оставляя комментарии, россияне шутили, что «нагагили». Пользователи стали делиться рецептами окрошки и борща, играли в города, интересовались, у кого есть горячая вода, и просили передать за проезд. Россиянки обращались через комментарии к своим партнерам: «Миша, купи хлеб по дороге домой, ты наверняка тут сидишь». А работодатели призывали сотрудников срочно покинуть Instagram Леди Гаги и вернуться на рабочие места.

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«Харламов, перезвони мне», — написал шоумен Гарик Мартиросян. А солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поинтересовался, за сколько продают гараж у станции «Бирюлево-Товарная». Популярные блогеры в перерывах между анекдотами и рецептами стали рекламировать свой контент. Подключился и малый бизнес: «Мы отказались натягивать потолки в особняке Брэдли, но не откажемся от заказов в Москве и области», — отметилась одна из фирм по установке натяжных потолков. Ее представитель Алексей признался «Ъ FM», что участие в флэшмобе повысило интерес к их бренду: «Очень многие отреагировали, был такой бум, что наша страничка вышла в Instagram в список рекомендуемых. Обращались в основном через соцсеть, спрашивали: сколько стоит? И все благодаря одному комментарию».

Представитель другой московской фирмы по продаже икры Евгения также оставила комментарий, но пока сильного притока клиентов не ощутила, рассказала она: «На данный момент пришло порядка пяти сообщений в директ о заказах, а последним двум фотографиям в моем коммерческом аккаунте поставили лайк».

Я буду ждать новый пост Леди Гаги, чтобы оставить комментарий и посмотреть на результат.
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К слову, никаких официальных подтверждений романа между Леди Гагой и Брэдли Купером не было. Слухи появились на фоне съемок фильма «Звезда родилась», где они сыграли главные роли. Подозрения усилились после того, как актер и Леди Гага эмоционально выступили с саундтреком к этому фильму на премии «Оскар». Американский ведущий Джимми Киммел даже попросил певицу прояснить ситуацию, она в ответ закатила глаза: «Люди увидели любовь. И знаете что? Мы хотели, чтобы вы именно это и увидели. Песня и фильм “Звезда родилась” же про любовь».

Заметила ли Леди Гага аномальный интерес россиян к своему аккаунту, неясно. На вопрос «Ъ FM» в Instagram она пока не ответила. «Главное, чтобы теперь американцы не обвинили Россию в новой хакерской атаке», — шутят пользователи.

Под последней фотографией в Instagram Леди Гаги уже больше 250 тыс. комментариев на русском языке, в то время как в среднем у нее под постами набирается всего около 20 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне также пишут слова поддержки в Instagram Ирины Шейк. Брэдли Купер остался в стороне, так как у него нет акканута в соцсети.

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