00:11 (мск), источник: РИА Новости
Назван срок окончания выдачи бумажных паспортов в России
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Он подчеркнул, что после перехода на электронное удостоверение личности бумажным документом все равно можно будет пользоваться без дополнительных обязательств.
Акимов также показал образец электронного паспорта. Новый документ на вид напоминает банковскую карту. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, а также изображение владельца.
«Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения», — отметил
«Безопасность будет на порядки выше», — заверил вице премьер.
Он подчеркнул, что заблокировать документ можно будет за несколько секунд. По словам Акимова, специальное приложение для смартфона «Мой паспорт» позволит совершать множество операций с выданным документом. Программа будет работать на всех мобильных платформах, в том числе и на российской «Авроре», запуск которой пока только в планах.
Комментируя возможные расходы на замену бумажных паспортов на цифровые,
«Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета», — заверил он.
«Мы сейчас прорабатываем задачу, чтобы у нас такие возможности были и в МФЦ», — отметил Акимов. По его словам, планируется начать с пунктов выдачи электронных загранпаспортов нового образца.