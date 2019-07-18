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00:11 (мск), источник: РИА Новости

Назван срок окончания выдачи бумажных паспортов в России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что в 2022 году планируется завершить выдачу бумажных паспортов в России.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что после перехода на электронное удостоверение личности бумажным документом все равно можно будет пользоваться без дополнительных обязательств.

Акимов также показал образец электронного паспорта. Новый документ на вид напоминает банковскую карту. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, а также изображение владельца.

Источник: РИА "Новости"

«Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что паспорт защищен голографическим изображением, а его подделка будет стоить значительно дороже, чем у бумажной версии.

«Безопасность будет на порядки выше», — заверил вице премьер.

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Он подчеркнул, что заблокировать документ можно будет за несколько секунд. По словам Акимова, специальное приложение для смартфона «Мой паспорт» позволит совершать множество операций с выданным документом. Программа будет работать на всех мобильных платформах, в том числе и на российской «Авроре», запуск которой пока только в планах.

Комментируя возможные расходы на замену бумажных паспортов на цифровые, вице-премьер указал на то, что применение карт-ридеров для электронных удостоверений значительно дешевле использования принтеров и другой техники, обслуживание которых иногда стоит довольно дорого.

«Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета», — заверил он.

Вице-премьер также рассказал, что на первый период выдачи электронных документов будет сохранена госпошлина в размере 300 рублей, а выдавать паспорта нового образца сначала будут в органах внутренних дел.

«Мы сейчас прорабатываем задачу, чтобы у нас такие возможности были и в МФЦ», — отметил Акимов. По его словам, планируется начать с пунктов выдачи электронных загранпаспортов нового образца. Вице-премьер пообещал, что власти будут работать над увеличением мощностей, чтобы все могли такой возможностью воспользоваться.

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