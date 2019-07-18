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04:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Москвичка Заира Сугаипова, которую родственники увезли в Чечню из женского кризисного центра «Китеж», заявила, что она добровольно уехала в республику. Об этом она заявила в эфире телеканала «Грозный».

Источник: РИА "Новости"

По словам девушки, она приехала в республику на летние каникулы по собственному желанию. «Никакой свадьбы нет, если бы планировалась у нас бы все знали», — отметила она.

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Сугаипова подтвердила то, что она сбегала из дома в кризисный центр, однако отметила, что причиной стали проблемы с учебой. «Я подумала, что меня очень сильно поругают дома. Это не было спланировано, спонтанно на эмоциях было сделано. Спустя четыре дня я очень сильно раскаялась, мне не хватало родителей, я позвонила маме, и они за мной приехали», — объяснила девушка.

Как сказано в репортаже, история о насильно вывезенной в Чечню девушке стала «для псевдоправозащитников возможностью в очередной раз опорочить регион». Власти республики отрицают практику насильного замужества и называют эту историю ложью.

13 июля активиста Дарья Серенко рассказала о девушке, которая убежала от родителей в кризисный центр и потом пропала, оставив документы и деньги. Она сообщила подруге номер рейса, на котором ее собирались увезти в Чечню, и добавила, что ее накачали лекарствами. Полицейские никак не отреагировали на призывы волонтеров, потому что родственники говорили, что с москвичкой все нормально.

В подтверждение тому, что она обращалась к правозащитникам, проект «Правовая инициатива» опубликовал ее заявление при поступлении в «Китеж».

15 июля издание Daily Storm разместило переписку девушки от апреля. Она отмечала, что в семье ее били и унижали с детства, заставляли молиться, позднее ей запретили выходить из дома, носить обычную одежду, вроде джинсов, и встречаться с немусульманином. Девушка начала наносить себе повреждения на теле. Когда отец узнал обо всем этом, сначала пообещал убить, потом решил выдать ее замуж за религиозного мусульманина.

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