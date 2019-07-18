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04:25 (мск), источник: Интерфакс

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Прокуроры закрыли дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщило в среду агентство Associated Press.

Источник: AP 2019

Обвинитель отказался давать показания о пропавшем мобильном телефоне. По мнению адвокатов Спейси, телефон содержит информацию, которая поддерживает версию о невиновности актера. С момента отказа прошло более недели.

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Обвинение считает, что в 2016 году Кевин Спейси приставал к молодому человеку в баре на одном из курортов. Актера обвинили в непристойном нападении и избиении. Первые обвинения предъявила ему в 2017 году мать молодого человека, который, предположительно, подвергся домогательствам. Сам он отрицает вину.

До этого Спейси уже обвиняли в домогательствах, однако только одно обвинение вылилось в уголовное дело.

Несмотря на это, его карьера фактически была уничтожена: создатели сериала «Карточный домик» убрали его с главной роли, был случай пересъемок полнометражного фильма из-за ситуации с актером.

Кевин Спейси дважды обладатель премии «Оскар». Он стал одним из первых известных людей, чья карьера пострадала в результате движения MeToo, участники которого рассказывали о приставаниях со стороны влиятельных лиц на работе.

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